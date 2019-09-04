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    HaberlerEkonomiYapı ürünlerine online ilgi
    04.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Yapı ürünlerine online ilgi

    Yapı market kategorisine özel ‘15 günde 15 üründe en avantajlı fiyat’ kampanyasını hayata geçiren e-ticaret sitesi GittiGidiyor, 1-15 Eylül tarihleri arasında elektrikli el aletleri, akülü el aletleri, ahşap ve metal işleme, elektrik ve tesisat, banyo ve aydınlatma kategorilerinde seçili 15 üründe avantajlı fiyatlar sunduğunu duyurdu.

    Yapı ürünlerine online ilgi

    Yoğun ilgi var

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, yapı market ve tadilat kategorisinin sitelerinde en çok büyüyen kategori olduğunu söyledi.

    Fedar, “Günümüzde işin profesyonellerinden, evde tadilatını kendi yapanlara kadar tüm kullanıcılar, ev ihtiyaçlarını internetten kolayca sipariş verebiliyor. Yapı market ve tadilat kategorisi son dönemde de en çok büyüyen kategorilerin başında yer alıyor. Biz de kullanıcılarımızın bu yoğun ilgisini göz önünde bulundurarak ‘15 günde 15 üründe en avantajlı fiyat’ kampanyamızı başlattık. Her ayın ilk 15 gününde seçili 15 yapı market ürününü en avantajlı fiyatlarla kullanıcılarımıza sunacağız” dedi.

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