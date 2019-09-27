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    HaberlerEkonomiYaşar’a süt onur ödülü
    27.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yaşar’a süt onur ödülü

    Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından ilk kez Türkiye’de düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’nde Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, Türkiye’de süt sektörünün kurulmasına ve gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı onur ödülüne layık görüldü.

    Yaşar’a süt onur ödülü

    Süt hayvancılığı ve süt işlemede başlattığı atılım ile yeni bir sektör yaratmada öncü olan, küçük süt üreticilerinin sütüne sürekli bir pazar sağlayan toplumsal katkı modeliyle Türkiye’de süt sektörünün temelini atan Selçuk Yaşar adına ödülü Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı aldı.

    Yiğitbaşı, ödülü almaktan gurur duyduğunu belirterek, “Selçuk Yaşar Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine sadece fabrikalar kurarak değil, üreticileri, tedarikçileri, bayileri destekleyerek yarım milyonluk bir ekosistem yarattı. Gıda güvenliği ve Avrupa standartlarında üretimde öncü oldu. Nice nesiller Pınar’la büyümeye devam edecek” dedi.

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