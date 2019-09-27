Yaşar’a süt onur ödülü

Süt hayvancılığı ve süt işlemede başlattığı atılım ile yeni bir sektör yaratmada öncü olan, küçük süt üreticilerinin sütüne sürekli bir pazar sağlayan toplumsal katkı modeliyle Türkiye’de süt sektörünün temelini atan Selçuk Yaşar adına ödülü Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı aldı.



Yiğitbaşı, ödülü almaktan gurur duyduğunu belirterek, “Selçuk Yaşar Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine sadece fabrikalar kurarak değil, üreticileri, tedarikçileri, bayileri destekleyerek yarım milyonluk bir ekosistem yarattı. Gıda güvenliği ve Avrupa standartlarında üretimde öncü oldu. Nice nesiller Pınar’la büyümeye devam edecek” dedi.