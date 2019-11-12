Yatırım ombudsmanı sorun çözmeye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi bünyesinde, “yatırım ombudsmanlığı” sistemi hayata geçiriliyor. Çalışmayla özel sektör yatırımlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacak.

İşi hızlandırılacak

Kamu kurumları ile yatırımcılar arasında çıkan yatırım uyuşmazlıklarını karara bağlaması için yatırım ombudsmanları devreye girecek ve yatırım süreçleri hızlandırılacak. Hayata geçirilecek sistemle hem iş dünyasının şikayet ettiği, “bürokratik sıkıntılar” azalacak hem de özel yatırımların korunmasına yönelik mevzuat hazırlıkları tamamlanacak.

Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat işlemlerini sonuçlandırma süreleri idareler tarafından önceden belirlenerek ilan edilecek. Öngörülen süreden sapma olması halinde belirlenen yeni süre, gerekçesiyle birlikte vakit kaybedilmeden yatırımcıya bildirilecek.

Yol haritası çizilecek

İmalat sanayindeki süreçlerin yanı sıra diğer sektörler yani gıda, ilaç, kimya, otomotiv, savunma sanayi, metal işleme, çimento, kağıt alt sektörler için de “yatırım yol haritaları” çıkarılacak. Bu yol haritaları ile şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

Yatırımlarda izin, onay, ruhsat süreçlerinin hızlı ve daha düşük maliyetli olmasını sağlayacak yeni bir bilgi havuzu da oluşturulacak.

Yatırım Ofisi’nin çalışmaları çerçevesinde ayrıca, Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlarda rakip ülkelere göre konumunu ve gelişim alanlarını belirlemek için “yatırım yeri seçim simülasyonu” hayata geçirilecek.