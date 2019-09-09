Yatırıma devam

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, gelirlerimiz içinde en büyük paya sahip olan yapı ürünleri grubumuzda 2014-2018 döneminde 203 milyon euro yatırım yaptık. 2019-2020 dönemi için 103 milyon euro tutarında yatırım hedefiyle ilerliyoruz” dedi.

Bilecik Bozüyük’te açılan üretim tesisi töreninde konuşan Eczacıbaşı, “Bu ürünlerimiz Orta Avrupa, Rusya, İskandinavya, Britanya adaları, Kuzey Amerika ve Hindistan başta olmak üzere cirosunun yüzde 76’sını, 75’ten fazla ülkeden elde ediyor. Açılışını yaptığımız bu tesis, yapı ürünlerinin kalbi ve bizim için çok önemli. Bozüyük’teki ilk seramik fabrika tesisini 1977’de kurduk, bugün ise en iyi tesisimizi devreye alıyoruz” dedi.

“Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırlanan yerli katma değer raporuna göre, sektörümüz 2009-2018 döneminde 7,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracat ülkemize 5,9 milyon dolarlık yerli katma değer sağladı” diyen Eczacıbaşı “Sektörümüzün ihracattaki katma değer oranı yüzde 82 ile rekor bir seviyede. Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor” diye konuştu.

Türkiye’ye güven...

Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu olarak küresel rekabetteki güçlerini artırmak üzere faaliyet gösterdikleri her alanda yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Eczacıbaşı ve Vitra markalarının, gücünü halktan ve Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenden aldığını belirten Eczacıbaşı, yeni tesislerinde teknoloji ve insan emeğini harmanlayan bir altyapı kurduklarını belirtti.

Dış pazarlardaki büyüme iyi

Bülent Eczacıbaşı, son teknolojileri barındıran bir sistemle yeni nesil bir üretim tesisi oluşturduklarını ifade ederek, bu yatırımı yapmaya karar vermelerinde yurt dışı pazarlarda büyümelerinin etkili olduğunu söyledi.

Türkiye’nin önemli bir seramik ülkesi olduğunu ve dünyada ihracatta 5’inci sırada yer aldığını vurgulayan Eczacıbaşı, şöyle konuştu: “Vitra markamızın 60 yılı aşkın deneyimiyle Avrupa’da lider sektörler arasında yer alıyoruz, ülkemizin toplam seramik ihracatının yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştiriyoruz. Yapı ürünlerimizin ulaştığı bu gücün ardında, inovasyona yaptığımız yatırım geliyor. Üretim kampüsümüz aynı zamanda tüm sektörler içinde ülkemizin en iyi ikinci Ar-Ge merkezine ev sahipliği yapıyor. Vitra İnovasyon Merkezi son 5 yıldır üst üste kendi sektörünün en iyi Ar-Ge merkezi olarak ödüllendiriliyor.”

Robotlu üretim...

Sektörünün ilk seramik fabrikası ile ArGe merkezini kuran ve ilk ihracatına imza atan VitrA, Bozüyük’te faaliyete geçirdiği yeni nesil tesisiyle seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesini 5,6 milyon adete yükseltti.

Türkiye’nin ilk seramik ihracatını yaparak sektörüne öncülük eden ve toplam seramik sağlık gereçleri (SSG) ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiren VitrA, Bozüyük’te tamamladığı ve robotlu sistemlerin kullanıldığı yeni nesil tesisinin ilk fazıyla, 250 bin adetlik kapasite artışı sağlanmıştı.

Ağırlıklı olarak klozet üretimi yapılan tesiste, ikinci fazın tamamlanmasıyla birlikte, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun SSG üretim kapasitesi 1,1 milyon artışla 5,6 milyona ulaştı. 250 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve 40 bin metrekare yeni üretim alanı elde edilen tesiste, yaklaşık 500 kişiye istihdam olanağı yaratıldı. Grup, üretim kapasitesinin yükselmesiyle birlikte ihracatta da 40 milyon euro’luk artış hedefliyor. Bu cironun 30 milyondan fazlası, yerli katma değer olarak Türkiye’de kalacak.