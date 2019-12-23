‘Yeniden yapılanıp güçlendik’

Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kritik bir süreçten geçtiğini, özellikle kurda yaşanan dalgalanmanın sonucu olarak yüksek enflasyon ve yüksek faiz döneminde tüketiciler ve kurumların karar almada zorlandığını vurgulayan DRD Filo Kiralama Ticari Operasyonlar Direktörü Özgür Kara, otomotiv ve uzun dönem araç kiralama sektörünün de bu durumdan etkilendiğini belirtti. Kara ayrıca 2018 yılı Haziran ayında kiralama sektörünün yakaladığı 364 bin araçlık parkın, 2019 Eylül sonu itibariyle 280 bin araca indiğini, yıl sonu kapanışının 250 bin araç seviyelerinde gerçekleşebileceğini ifade etti.



Uzun dönem araç kiralamanın geçmiş dönemde yüzde 95 oranında Euro üzerinden şekillendiğini, doğal olarak sektörün de finans kurumlarına Euro cinsinden borçlandığını hatırlatan Kara, “Bu dönemde ani kur yükselmesi sonucu sektör borçlarının artmasıyla teminat olarak kabul edilen araç bedellerinin TL olarak yerinde sayması, finans kuruluşları nezdinde bir teminat açığı olarak görüldü. 2019’un ikinci çeyreğiyle beraber kurların daha stabil hale gelmesi ve ikinci el araç değerlerinin yükselmesi, teminat oranlarını olması gereken seviyelere taşıdı. Yine bu dönemde kamu yönetimi, finans kurumları, servis sağlayıcılar ile birlikte tüm ekosistem çok iyi bir sınav verdi” dedi. Tüm paydaşlarının DRD ismine olan güvenlerini hep yanlarında hissettiklerini kaydeden Kara, “Bu da bize ek sorumluluk yükledi. O dönemde biraz tedirginlik hisseden ve haklı refleks göstererek kendilerini geri çekenleri de anlayışla karşılıyoruz. Ancak gösterdikleri çabalar nedeniyle başta finans kuruluşları ve tedarikçiler olmak üzere, en zor günlerde bile ödeme kalitelerini düşürmeyen tüm müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.









‘Güçlü şekilde devam’



Temel ilkeleri olan şeffaflıktan ödün vermediklerini kaydeden Kara, şöyle devam etti:



“42 finans kuruluşuyla 2018 Ağustos ayında başlayan görüşmelerimizi, 2019 Haziran ayında anlaşmayla sonuçlandırdık... O zor dönemde verilen kararların beklenti ve planlananlar çerçevesinde gerçekleştiğini tüm paydaşlarımızla şahit olduk. Bir şirketin en önemli değerinin, güven ve şeffaflık olduğunu kanıtladık. 2018 yılı sonlarında, 2019 ve 2020’deki ekonomik gelişmeleri, beklentileri dikkate alarak ikinci el kiralama modelini geliştirdik. Bugün için hem sıfır hem de ikinci el araç kiralayabilen tek şirket durumundayız. Bugün itibariyle 28 bin 500 adetlik araç parkımız, 8 bin 500 müşterimizle daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. 2019 yılını 11 bin 500 ikinci el araç kiralayarak kapatmış olacağız.”

DRD Ticari Operasyonlar Direktörü Özgür Kara ayrıca “Ekonomik açıdan daha iyi bir 2020 yılı öngörüyoruz. Sektörümüzün de yüzde 10’lar seviyesinde bir büyüme yakalayacağını bekliyoruz ancak bunun için finansal kaynaklara erişimin, aynen devam etmesi gerekiyor. Sektörümüzün bugünkü 280 bin adet seviyelerinden 1 milyon seviyelerine gelebilmesi için uzun dönem bireysel kiralamanın kritik rol oynayacağını düşünüyoruz. Bu noktada OneCar markamızın sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimlerle gelecekte çok önemli bir oyuncu olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.