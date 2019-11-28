‘Yerli akıllı baston’ en iyi icatlardan birisi oldu

WeWalk, görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımı için teknolojiler geliştiriyor. 2017 yılında Birleşmiş Milletler’de örnek proje olarak gösterilen, sergilendiği her fuarda yoğun ilgi gören WeWALK, Thomas Edison’a adanan Edison Ödülleri’nde Sağlık & İyi Yaşam kategorisinde ‘altın ödül’e de layık görülmüştü.



Engelleri algılıyor



Akıllı baston son olarak dünyanın en çok okunan dergisi Time tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri seçildi.



Engel algılama, telefona bağlanma ve farklı uygulamalarla entegrasyon olmak üzere üç özellik sunan WeWALK, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor. Bluetooth ile WeWALK mobil uygulamasına bağlanıyor, görme engelli kullanıcının cep telefonuna hiç dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon almasını, toplu taşıma entegrasyonu ile çevresindeki durakları ve duraklardan geçen otobüslerin saatlerini öğrenmesini ve Alexa sesli asistana komutlar vermesini sağlıyor. WeWALK Akıllı Baston, şu ana kadar 25’in üzerinde ülkede görme engellilere ulaştı.



Bluetooth 4.2 ile bağlantı özelliği bulunan akıllı baston, 160 santimetreye kadar engel algılıyor. Dokunmatik alan kontrolü var. 5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Akıllı kısmı 30 santimetre uzunluğunda, yine akıllı kısmı 430 gram ağırlığında. Şu anda Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri bulunuyor. Güncelleme ile yeni diller eklenecek.