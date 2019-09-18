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    HaberlerEkonomiYerli milli kamikaze drone "KARGU" savaşa hazır halde
    18.09.2019 - 17:27 | | DHA

    Yerli milli kamikaze drone "KARGU" savaşa hazır halde

    Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. (STM), Türkiye'nin ilk yerli ve milli kamikaze drone ordusunu savaşa hazır hale getirdi. “KARGU” adı verilen savaşçı drone'lar Türkiye'nin doğu bölgelerinde ve Suriye sınırında 2020 yılında göreve başlayacak. 30 dronedan oluşacak ekip, bir askeri birliği ve savaş gemisini yok edecek güçte.

    Yerli milli kamikaze drone "KARGU" savaşa hazır halde

    STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFET’TE sergilenen “KARGU”nun sürü versiyonu ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. İkinci, şunları söyledi:

    "Kargu’nun ilk versiyonunu 2018 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Şu anda başarıyla kullanılıyor. Ama bunlar teknik kullanım olarak teslim edilmiş durumda. Yine 2018 yılında 30’dan fazla ‘Kargu’ İHA’mızı sürü olarak uçurabilmeyi ve görev yaptırabilmeyi başarabilmiş ilk firmayız. İnşallah çok yakın zamanda ‘Kargularımız’ sürü teknolojisine sahip olacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Yakın zamanda sürü halinde uçan, kendi görevlerini sürü halinde yerine getirebilen, otonom, yapay zekaya sahip olan platformları inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunmuş olacağız.”

    Yerli milli kamikaze drone KARGU savaşa hazır halde

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