Yerli ‘not’çu için BDDK’dan hamle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı düzenlemeyle, yerli kredi derecelendirme kuruluşunun bünyesindeki şirketlerin, ticari faaliyetleri güvenceye alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile “ticari faaliyette bulunmama” şartından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu hariç tutuldu.

Edinilen bilgiye göre, düzenlemeyle, JCR Avrasya’da yüzde 18.50 ile en büyük hisseye sahip olan Borsa İstanbul’un ve diğer şirketlerin faaliyetlerinin etkilenmemesi sağlanacak.

Düzenlemeyle, JCR Avrasya ortağı ve aynı zamanda Varlık Fonu’nda hissesi bulunan kamu bankaların ticari faaliyetlerinin aksamaması güvence altına alınacak.