Yerli oto fişteki ütüyü bile kontrol edecek

AA’nın aldığı bilgiye göre, TOGG’un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup’ın “akıllı yaşam” başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın dile getirdiği “otomobilden fazlasını yapacağız” iddiasını güçlendiriyor.

Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG’un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçecek.

Orkestra şefi gibi...

TOGG, bu yeni ileri teknoloji ürünü uygulamayla akıllı otomobili tüm akıllı çevre ile iletişim kurabilen, topladığı bilgileri işleyip çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan ileri teknoloji bir akıllı yaşam orkestra şefine dönüştürüyor.

Otomobil, üzerlerindeki sensör, kamera, işlemci gibi nesnelerin interneti (IoT) ile bağlantılı cihazlar ve yazılımlar yardımıyla akıllı yaşam sistemleri ile iletişim kuruyor, akıllı cihazları kontrol etmeyi sağlıyor, bazı fonksiyonlarını da diğer akıllı cihazlardan kontrol edebilmeye olanak sunuyor.

TOGG’un yeni teknolojisi aracı akıllı ev cihazları ve akıllı şebeke ile entegre bir takım olarak çalıştırıyor. Otomobil, aynı zamanda sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline geliyor.

Aracın elektrik - elektronik mimarisini 2025 ve sonrası çözümlere temel olacak şekilde tasarlayan TOGG’un akıllı yaşam teknolojisi sayesinde de akıllı otomobil fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.