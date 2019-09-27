‘Yerli ve milli üretim çok önemli’

Ericsson Türkiye, Türk mühendislerce ‘Ericsson Araştırma Laboratuvarı’, ‘İzmir Nesnelerin İnterneti Garajı’ ve ‘Yerli Üretim Merkezi’nde geliştirilen teknoloji ürünlerini BTK’de düzenlediği toplantıyla tanıttı.

Ericsson gibi büyük ve deneyimli şirketlerin fahri olarak ülkenin şirketi olmasının yolunu açan yatırım, etkinlik ve iş birliklerinin sadece kendisini değil, sektörde iş yapan tüm paydaşları sevindirdiğini anlatan Karagözoğlu, “Çünkü biliyoruz ki oluşturulan ekosistem sadece Ericsson’u değil, büyük çoğunluğu yerli olan ilgili diğer paydaşları da ciddi şekilde etkiliyor” dedi.

Yatırımlar artacak

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın da, Türkiye’de, yüksek katma değerli mühendisliğe ve Ar-Ge’ye yönelik yatırımların ve desteklerin etkisiyle büyük bir teknolojik sıçrama yaşandığını söyledi. Yalçın, kritik ürünlerin üretim hatlarını Türkiye’ye taşıyarak yerlileştirdiklerini ve ihracat potansiyeli yaratmak üzere çalıştıklarını da aktardı.

Yalçın, “Bu çalışmalar kapsamında 4.5G (LTE) baz istasyonu ve radyolink portföyümüz içinden, operatörlerimizin ihtiyaçlarına göre seçilmiş ürünlerimizin yerli malı belgelerini aldık. Bu yıl sonu seri üretimlere başlayacak şekilde yatırım yapıyoruz” dedi.