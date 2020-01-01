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    HaberlerEkonomi Haberleri Yılbaşı 2020 büyük ikramiye çıkan sayılar | Milli Piyango sıralı tam liste, büyük ikramiye çıkan iller
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    01.01.2020 - 09:31 |

    Yılbaşı 2020 büyük ikramiye çıkan sayılar | Milli Piyango sıralı tam liste, büyük ikramiye çıkan iller

    Yılbaşı 2020 Milli Piyango sıralı tam liste yayınlandı. 31 Aralık 2019 akşamı çekilişi gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 Milyon TL olan büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet açıklandı. Bu yıl büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Peki, büyük ikramiye hangi illere çıktı? Yılbaşı 2020 Milli Piyango sıralı tam listeye ve bilet sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Yılbaşı 2020 büyük ikramiye çıkan sayılar | Milli Piyango sıralı tam liste, büyük ikramiye çıkan iller

    Yılbaşı 2020 Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2019'da 15.00'te başladı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte büyük ikramiyeler 20.00 - 21.00 saatleri arasında belli oldu. Amorti, 8 Milyon TL ve 80 Milyon TL'nin hangi numaralara çıktığı açıklandı. Yılbaşı 2020 Milli Piyango sıralı tam liste ise 22.00'den sonra yayınlandı. Peki, büyük ikramiye hangi illere çıktı?

    YILBAŞI 2020 BÜYÜK İKRAMİYE DÖRDE BÖLÜNDÜ

    Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

    BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

    Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

    8 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE HANGİ BİLETE İSABET ETTİ?

    Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

    YILBAŞI 2020 AMORTİ RAKAMLARI

    Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 BİLET SORGULAMA

    milli piyango sorgulama

    YILBAŞI 2020 MİLLİ PİYANGO TAM LİSTE

    80000000 TL ikramiye kazanan numaralar
    1358490

    8000000 TL ikramiye kazanan numaralar
    9976216

    1000000 TL ikramiye kazanan numaralar
    2375580 3038866 3323655 4812895 4846075 4970823
    6437337 6728347 7635511 9383550

    100000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0057454 0402010 0517973 1417952 1457718 2053097
    2212063 2444315 2490474 2498252 2785144 2912476
    3358473 3501606 4223193 4872782 4892302 4968361
    5010173 5201009 5366912 5455054 5560584 6084038
    6406563 6784537 7393060 7809550 8236900 9764331


    10000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0359316 0366813 0411974 0428327 0623026 0820675
    0830047 1027170 1164025 1173252 1190473 1252116
    1411026 1491666 1498185 1556701 1588586 1709269
    1849486 2001939 2056433 2097502 2375476 2490340
    2517904 2534088 2598517 2725711 2822171 2933382
    2951631 2956474 3103959 3158909 3335325 3345696
    3407956 3541372 3654121 3683500 3723821 3790013
    3891167 4089963 4148421 4231432 4255143 4350063
    4449468 4479109 4728608 4730858 4886105 5089741
    5204150 5219781 5352565 5391778 5453569 5477231
    5508432 5706818 5728310 5919088 5966209 6059783
    6174252 6530094 6530843 6547409 6564846 6566851
    6619774 6651826 6908590 6969248 7172809 7223561
    7317780 7354829 7498857 7528151 7552836 7716226
    8325015 8380153 8398835 8432958 8465049 8844823
    8878725 8906625 8999442 9031031 9053071 9234463
    9593374 9709630 9959762 9960739

    5000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0100031 0138218 0159570 0308085 0311568 0427369
    0470569 0505333 0563464 0631528 0738245 0740130
    0750261 0761600 0772226 0776232 0872689 1105044
    1130333 1137768 1189791 1247335 1284375 1427572
    1435070 1442371 1509015 1625944 1761510 1824405
    1829264 1883337 1932421 1995437 2074203 2252723
    2269565 2289891 2399720 2442163 2447797 2474095
    2533524 2556076 2584509 2610585 2694146 2704833
    2808222 2808903 2836385 2865486 2869082 2876942
    2939501 2988825 3033006 3068130 3162219 3183291
    3242225 3279824 3311548 3320357 3326169 3326299
    3413404 3552247 3592674 3710731 3732023 3738796
    3754391 3761123 3801714 3821323 3835016 3860586
    3909019 4012098 4030392 4127613 4136190 4159970
    4244946 4317150 4362749 4399238 4468627 4512434
    4543642 4588747 4638914 4660798 4679415 4693899
    4771717 4848366 4972824 5067166 5102365 5103698
    5206194 5229935 5244019 5369877 5389884 5453499
    5481823 5498905 5526315 5579627 5770365 5933495
    5994950 6030530 6063325 6117188 6128665 6178414
    6203754 6216574 6332897 6373482 6377398 6387322
    6446184 6458527 6531882 6560170 6796006 6812665
    6825026 6919171 6935842 6957237 6992847 7026436
    7034984 7103254 7143607 7153290 7184690 7226487
    7268179 7271006 7294943 7320368 7357403 7445134
    7471486 7485653 7508221 7538077 7607670 7622402
    7635068 7685008 7782355 7816068 7835783 7883310
    7955316 8031476 8056003 8076964 8101520 8139954
    8173182 8275762 8324004 8335017 8390343 8407011
    8431835 8444110 8546626 8636279 8742261 8755195
    8768657 9055215 9093425 9114083 9115982 9125677
    9155876 9214743 9343346 9346038 9353165 9413153
    9555343 9586570 9612724 9617419 9690545 9822567
    9823329 9924547

    Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
    039817 058652 067927 071444 075634 096037
    102262 142288 159559 219067 222092 279908
    310009 328462 328590 346176 347622 383595
    385008 400317 439153 458115 473164 499015
    500433 523647 547563 550189 559613 562327
    575686 619730 641916 664216 671538 673826
    686240 703769 711926 755123 820866 858002
    874410 898225 924564 951138 967662 968943
    976469 978961

    Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
    00502 01490 04729 06367 06828 07258
    08018 08121 08439 09351 11683 11717
    12536 13383 13412 18014 18045 18102
    18508 18682 19738 20852 22180 24120
    25719 25892 26645 28129 31554 31779
    32057 33199 34412 34594 37607 37725
    38354 40215 40358 40644 41839 41917
    42910 43402 43837 43979 44124 44442
    44531 45561 45817 46134 46496 49439
    52412 53983 54203 55511 56427 56518
    57636 58947 59308 60855 62219 62738
    63229 64796 67600 69103 69376 71372
    71560 73267 73531 73888 75346 76342
    77758 77802 78154 78564 78618 79227
    80624 82995 84089 84739 84981 85036
    85993 87065 89862 92296 92995 93585
    93876 96184 98760 99485

    Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
    0247 0804 0965 1238 1269 1342
    1408 1488 1667 2298 2647 2703
    2818 2943 3796 3900 4447 4524
    4623 4962 5483 5743 5848 5877
    6166 6203 6533 6534 6666 6780
    6793 6968 7040 7411 7691 8317
    9343 9404 9522 9773

    Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
    025 045 063 095 127 140
    178 291 307 352 405 451
    468 608 650 662 779 854
    905 950

    Son 2 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
    01 09 45 48 69 83 96

    Son 1 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
    4 8

    80000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

    0358490 1058490 1158490 1258490 1308490 1318490
    1328490 1338490 1348490 1350490 1351490 1352490
    1353490 1354490 1355490 1356490 1357490 1358090
    1358190 1358290 1358390 1358400 1358410 1358420
    1358430 1358440 1358450 1358460 1358470 1358480
    1358491 1358492 1358493 1358494 1358495 1358496
    1358497 1358498 1358499 1358590 1358690 1358790
    1358890 1358990 1359490 1368490 1378490 1388490
    1398490 1458490 1558490 1658490 1758490 1858490
    1958490 2358490 3358490 4358490 5358490 6358490
    7358490 8358490 9358490

    Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
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