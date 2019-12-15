Yurt dışına satışlarda tapu işlemi kolaylaştı

Tapudaki yeni düzenlemelerden biri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan, ‘Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla oluşturuldu. Buna göre, tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin usul ve esaslara, Tapu Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek tapu işlemleriyle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde gerçekleştirilecek mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılabilmesine ilişkin madde eklendi. Yeni düzenlemeye göre, taraflar farklı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak, tarafların aynı il sınırları içinde farklı birimlerdeki işlem talepleri ise karşılanmayacak. Yönetmelik, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.