‘Zorunlu depozitoyla atık miktarı %50 düşer’

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, zorunlu depozito uygulamasının 2021’de başlayacağını belirterek, “Hedefimiz atık miktarını azaltmak ve geri dönüşüm oranlarını yüzde 10-50 arasına çıkarmak. 2023 yılında bunu hedefliyoruz. Hedefimiz yıllık 40-50 milyar içecek ambalajını, piyasaya sürülen ambalajın yüzde 50’sini geri toplayabilmek. Şu anda her 10 cam şişeden biri, her 10 pet şişeden 3’ü ve 10 alüminyum içecek kutusundan ancak 5’i geri dönüşebiliyor. Gerisi de maalesef gelişi güzel doğaya atılıyor” dedi.