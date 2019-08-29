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    HaberlerEkonomi‘Zorunlu depozitoyla atık miktarı %50 düşer’
    29.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Zorunlu depozitoyla atık miktarı %50 düşer’

    ‘Zorunlu depozitoyla atık miktarı %50 düşer’

    Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, zorunlu depozito uygulamasının 2021’de başlayacağını belirterek, “Hedefimiz atık miktarını azaltmak ve geri dönüşüm oranlarını yüzde 10-50 arasına çıkarmak. 2023 yılında bunu hedefliyoruz. Hedefimiz yıllık 40-50 milyar içecek ambalajını, piyasaya sürülen ambalajın yüzde 50’sini geri toplayabilmek. Şu anda her 10 cam şişeden biri, her 10 pet şişeden 3’ü ve 10 alüminyum içecek kutusundan ancak 5’i geri  dönüşebiliyor. Gerisi de maalesef gelişi güzel doğaya atılıyor” dedi.

     

    İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
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