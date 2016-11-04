Bir döneme damga vurmuş 15 klasik Otomobil!

Jaguar XK140 MC – 1955 Jaguar XK140 Jaguar tarafından, yüksek başarı kazanmış XK120 modelinin devamı olarak 1954 ve 1957 yılları arasında üretilen bir spor otomobil modelidir. XK120'ye göre daha iyi frenler, kremayer dişli direksiyon, eski manivela kolu tasarımının yerini alan modern tüplü tip şok emicileri ve hareketi artırılmış süspansiyon ile donatılmıştır.