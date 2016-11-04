BİST103.9720,83EURO6,36-0,16USD5,770ALTIN 270,02-0,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerOtomobil HaberleriBir döneme damga vurmuş 15 klasik Otomobil!
    • 04 Kasım 2016 - 15:34 • Son Güncelleme:

    Bir döneme damga vurmuş 15 klasik Otomobil!

    Klasik arabalar kimileri için büyük bir tutku. Nostaljik ve orijinal görünümleriyle herkesi büyüleyen klasik arabaların bazıları var ki insana keşke o dönemde yaşasaydım dedirtiyor. İşte sizi o dönemde yaşamaya itecek 15 klasik araba...

    • 04 Kasım 2016 - 15:34 • Son Güncelleme:
    1Allard K3 – 1953

    Allard K3 – 1953

    Allard Motor Company Limited tarafından 1945 yılında kurulan Londra merkezli düşük hacimli otomobil üreticisi Sidney Allard'ın Araç üretimi neredeyse on yıl içinde sona erdi.

    2Ford Thunderbird – 1955

    Ford Thunderbird – 1955

    Ford Thunderbird (Fırtına kuşu) Ford'un 1955 - 2005 arasında ABD'de ürettiği bir otomobil modeli. Son 50 yılda 4.2 milyon Thunderbird satıldı.

    3Jaguar XK140 MC – 1955

    Jaguar XK140 MC – 1955

    Jaguar XK140 Jaguar tarafından, yüksek başarı kazanmış XK120 modelinin devamı olarak 1954 ve 1957 yılları arasında üretilen bir spor otomobil modelidir. XK120'ye göre daha iyi frenler, kremayer dişli direksiyon, eski manivela kolu tasarımının yerini alan modern tüplü tip şok emicileri ve hareketi artırılmış süspansiyon ile donatılmıştır.

    4Jaguar D Type – 1956

    Jaguar D Type – 1956

    5Ferrari 250 GT – 1958

    Ferrari 250 GT – 1958

    6Chevrolet Corvette – 1959

    Chevrolet Corvette – 1959

    Chevrolet Corvette (C1) ilk nesil Corvette spor otomobil tarafından üretilen Chevrolet . Genç 1953 model yılı tanıtıldı ve bağımsız arka süspansiyon 1963 Sting Ray kadar görünmedi yaygın olarak, "katı aks" nesil olarak adlandırılan 1962 It ile üretilmiştir.

    7Mercedes Benz 190 SL – 1958

    Mercedes Benz 190 SL – 1958

    Mercedes-Benz 190 SL (W121) iki kapılı süper lüks roadster tarafından üretilen Mercedes-Benz İçeriden W121 (BII veya B2) olarak anılacaktır Mayıs 1955 ve Şubat 1963 arasında, ilk 1954 Yeni de prototip gösterilmiştir

    8Cadillac Eldorado – 1959

    Cadillac Eldorado – 1959

    9Aston Martin DB4-C Touring – 1962

    Aston Martin DB4-C Touring – 1962

    10Ford Shelby 289 Cobra – 1963

    Ford Shelby 289 Cobra – 1963

    11Ford Mustang Shelby GT500 – 1967

    Ford Mustang Shelby GT500 – 1967

    12Pontiac GTO – 1967

    Pontiac GTO – 1967

    13Jaguar E Type Series 1½ – 1967

    Jaguar E Type Series 1½ – 1967

    14Ford Shelby Cobra – 1967

    Ford Shelby Cobra – 1967

    15Chevrolet Impala – 1967

    Chevrolet Impala – 1967

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi

    Sayıları her geçen yıl artıyor! Tanesi 50 lira...

    Milyonları ilgilendiriyor! Geliri artıracak...

    Gelen şaşırıyor! Burası Japonya değil Türkiye...