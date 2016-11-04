• 04 Kasım 2016 - 15:34 • Son Güncelleme:
Bir döneme damga vurmuş 15 klasik Otomobil!
Klasik arabalar kimileri için büyük bir tutku. Nostaljik ve orijinal görünümleriyle herkesi büyüleyen klasik arabaların bazıları var ki insana keşke o dönemde yaşasaydım dedirtiyor. İşte sizi o dönemde yaşamaya itecek 15 klasik araba...
• 04 Kasım 2016 - 15:34 • Son Güncelleme:
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Allard K3 – 1953
Allard Motor Company Limited tarafından 1945 yılında kurulan Londra merkezli düşük hacimli otomobil üreticisi Sidney Allard'ın Araç üretimi neredeyse on yıl içinde sona erdi.
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