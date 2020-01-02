10 ayda 1.5 milyon kağıt bardak israfını önlediler: Kahvem termosta

5 bin kişinin katıldığı harekete 21 şehirden 165 kahve mağazası, termosla gelenlere indirim yaparak destek veriyor. Kahve mağazalarında kullanılıp atılan karton bardakların büyük tüketime yol açtığını gören Aydın, 10 ay önce ‘Kahvem Termosta’ etiketiyle hareket başlattı. Tek kullanımlık ürünlerin büyük kirliliğe ve israfa yol açtığını vurgulayan Aydın’ın başlattığı harekete katılım her geçen gün artıyor. Bu kişiler harekete termoslarıyla katılarak paylaşımlar yapıyor.

Kahveci desteği



Hareketin sosyal medya aracılığıyla Türkiye geneline yayıldığını söyleyen Aydın, “Bu hareketle en önemli konunun dünyayı korumak olduğu mesajını veriyoruz. Küresel iklim değişikliğine karşı dünyaya saygılı insanları harekete geçirmek istedim. Kahveyi termosta içerek yılda 365 karton bardaktan, bez çantayla da yılda minimum bin poşetten tasarruf etmek mümkün. Türkiye’de yılda 2 milyardan fazla karton bardak tüketiliyor. Kahve mekanları da bize destek verdi. İstanbul’da 75 mekan bizimle. Öğrenci şehirleri Ankara, İzmir ve Eskişehir’de katılım yüksek” dedi.



Kanserojen tehlikesi



Türkiye Çevre Eğitimi ve Atık Yönetimi Derneği (TUÇEM) Başkanı Aynur Acar, hareketin büyük bir toplumsal farkındalık yarattığını ve desteklediklerini söyledi. Acar, “Çevre kirliliğinin en önemli sebebi tek kullanımlık plastikler. Avrupa Birliği yasakladı. Birçok ülke tek kullanımlıklara karşı hareket başlattı, geri dönüşümün teşviki, depozito iade sisteminin uygulanması ve ülkelerine atık ithalatının sınırlandırılması gibi tedbirler alıyorlar. Tek kullanımlık kağıt bardaklara karşı ‘Kahvem Termosta’ ve ‘Sefer Tası’ gibi kampanyaları destekliyoruz. Derneğimizin amacı, doğayı korumak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek. Sıcak içecekler tek kullanımlık bardaklara konulduğunda plastik kaplama sağlık açısından son derece sakıncalı. Sıcak ile plastik buluştuğunda sıvıda kanserojen madde oluşur. Tek kullanımlık plastik, karton bardak kullanılması yerine kapaklı cam bardak veya paslanmaz çelik termos kullanımı çok sağlıklı” diye konuştu.