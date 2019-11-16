10 ayda 300 kişi sınır dışı edildi
Ankara’da geçtiğimiz ocak ayından bu yana DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınıp suç unsuruna rastlanmayan yabancı uyruklu 300 kişinin sınır dışı edildiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında bu yılın ocak ayından bu yana DAEŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çok sayıda kişiden yaklaşık 300’ü hakkında herhangi bir suç kaydına rastlanmadı.
Suça karışmadıkları belirlenen farklı ülkelere mensup 300 kişi için idari işlem uygulandı. Sınır dışı edildiği belirtilen 300 kişinin dışında gözaltına alınıp, suça karıştığı belirlenen DAEŞ şüphelileri hakkında ise dava açıldı.
En fazla Iraklı var
Son yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden, idari işlem yapılan 19 kişinin sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Merkezi’nde bekletildiği, üç kişi hakkında ise dava açıldığı öğrenildi. Geri gönderme merkezlerinde 948 yabancı terörist savaşçı (YTS) bulunduğu, 296’sının Iraklılardan oluştuğu öğrenildi. Geri gönderme merkezleri, sadece Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla zorunlu olarak tutuldukları yer olarak tanımlanıyor. Geri gönderme merkezlerinde şu anda 948 YTS bulunuyor. Bunlardan 296’sı Irak vatandaşı. Irak’ı 273’ü teröristle Suriye, 99 teröristle Rusya, 82 teröristle Özbekistan, 29 teröristle Azerbaycan, 23 teröristle Kırgızistan, 21 teröristle Tacikistan, 13 teröristle Mısır, 11 teröristle Afganistan, 10 teröristle Tunus ve dokuz teröristle Almanya takip ediyor. Listede, dört YTS ile Ukrayna, üç teröristle Avustralya ve Hollanda, iki teröristle Fransa, Avusturya ve ABD de bulunuyor.
11 Kasım’dan bu yana sekiz Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz ve bir ABD’li Türkiye’den sınır dışı edildi.
5’inci günde ABD’ye gönderildi
Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede bekleyen DAEŞ’li, terörist beşinci günde ABD’ye gönderildi. Ürdün uyruklu ABD vatandaşı yabancı terörist Muhammad Darwis B.’nin, Türkiye’nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki bölgede bekleyişi beşinci gününde son buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün 16.00 sıralarında yaptığı açıklamada, “Yunanistan’la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul’dan uçakla Amerika’ya sınır dışı edildi” dedi.
2 teröriste sınır dışı
Öte yandan Türkiye’deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı iki Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) dün akşam saatlerinde uçakla Frankfurt’a gönderildi. l AA