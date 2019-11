10 Kasım Atatürk mesajları: 81 yıllık özlem...

10 Kasım 1938'de Türkiye yasa boğuldu. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Ata'nın ölümü yürekleri sızlatırken her yıl 10 Kasım'da milyonlarca insan Atatürk'ü anmaya başadı. Son yıllarda ise cumhuriyetin ve Ulu Önder Atatürk'ün kıymatini bilenler "10 Kasım Atatürk mesajları" paylaşmaya başladı.

Biz de sizler için en güzel '10 Kasım Atatürk mesajları'nı derledik.

EN GÜZEL 10 KASIM ATATÜRK MESAJLARI

81 yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 81 kez başın bir kere daha sağ olsun.

Milletime yön veren, Düşmanı yere seren, Bizi gönülden seven, Benim sevgili Atam.

Özgürlüğümüzün, çağdaşlığımızın esas mimarı Mustafa Kemal Atatürk Nur içinde yat….

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rutbeleri, kazanmıştır. Memlekette, bulunabilecek en şerefli isim O”na verilmistir.

En anlamlı 10 Kasım mesajları, şiirleri Atatürk resimleri...

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım 10 Kasım Atatürk anma Günü Kutlu Olsun.

Kar içinde yatmışsın, Sen düşmanı atmışsın, Birçok devrim yapmışsın Benim sevgili Atam.

Gideli 81 yıl oldu Gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın atam.

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk”sün…

Her fani gibi 81 yıl önce ebediyete intikal etmiş, ama manevi varlığı, düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır”

Atatürk’ü anarak,

Acısına dayanarak,

Onsuzluğa alışarak,

Geldik Anıtkabir’e.

Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

Aramızdan ayrılışının 81 yılını sevgi saygı ve özlemle anıyoruz Daima bizimlesin atam.

Öldüğüm zaman atama en yakın yere gömsünler.Seni Rahmetle Anıyorum Atam.

10 Kasım bir hüzün, Matem günü olsa da, Çalışmaya söz veririz, Atatürk`ün huzurunda.

Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar saygı ve şükranla anıyorum.”

Gazi Mustafa Kemal’i, ebediyete irtihalinin 81’incı yıldönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz.

Düşüncelerde ve gönüllerde filizlenen ülkünle, ilke ve devrimlerinle aydınlattığın uygarlık yolunda kararlı ilerleyişimizi sürdüreceğimize manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Huzur içinde yat.”

Hilal yıldızla, al beyazla, bayrakta seninle daha bi güzel başbuğum.

Aşk sendin , yüreklere sığmayan atam ..

Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım”da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

En iyi öğretmen, ömür boyu öğrenci kalabilendir.Biz Herzaman Senin Öğrencilerin Olmaya Devam Edeceğiz.

En umutsuz ve olumsuz şartları kader kabul etmeyip daha iyiye, daha güzele ulaşma azmi başarının temelidir. İşte, Atatürk’ü dünyanın ölümsüz liderleri arasına koyan da budur. Saygı ile anıyoruz”