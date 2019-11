10 Kasım mesajları ve sözleri! 81 ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in 81. ölüm yıldönümü. Cumhuriyeti kuran ve yaptığı devrimler ile Türk milletini muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak için yaptıkları ile hala kalbimizin bir köşesinde yer eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün 81. ölüm yıldönümü 1938 yılında aramızdan ayrılan Ulu Önder'in Cumhuriyeti kurduktan sonra gerçekleştirdiği devrimler ve halkını Cumhuriyete katma ççabası o yıllarda Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir bedel ödemiş bir millet için oldukça güç görünen ama Atatürk'ün ileri görüşlülüğü sayesinde gerçekleşen ve hızlı bir kalkınmanın yaşandığı yıllar olarak hala hafızalarda ki yerini korumaktadır. İşte 10 Kasım'a özel en güzel anma mesahları ve Mustafa Kemal Atatürk resimleri...

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

İşte bugün atamız vefat etti canımızdan can çıktı. 10 kasım yüreğimizden bir parçanın kopuşudur, bizim yalnızlığımızdır. Hüzünlü olsak da umutsuz değiliz atamızın izindeyiz.

Dalından düşmüş her yaprak gibi bizde gideceğiz , ama atamızın izinden ..

Dünyanın en güzel çiçeklerini koparsanız bile kokularını saçmaya engel olamazsınız ..

Seni hiç kimse unutturamaz ,unutulsak da bizler… Her şey de sen her yerde sen bilmiyorum ki nasıl söylesem, mekanın cennet olsun , emanetin emanetimizdir.

“81. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 81. kez başın bir kere daha sağ olsun.”

“Atatürk, Türk Milleti’ nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.”

“Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.”

Milletime yön veren, Düşmanı yere seren, Bizi gönülden seven, Benim sevgili Atam.

Özgürlüğümüzün, çağdaşlığımızın esas mimarı Mustafa Kemal Atatürk Nur içinde yat….

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rutbeleri, kazanmıştır. Memlekette, bulunabilecek en şerefli isim O”na verilmistir.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım 10 Kasım Atatürk anma Günü Kutlu Olsun.

Kar içinde yatmışsın, Sen düşmanı atmışsın, Birçok devrim yapmışsın Benim sevgili Atam.

Gideli 81 yıl oldu Gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın atam.

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk”sün…

Her fani gibi 81 yıl önce ebediyete intikal etmiş, ama manevi varlığı, düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır”

Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

Aramızdan ayrılışının 81 yılını sevgi saygı ve özlemle anıyoruz Daima bizimlesin atam.

Öldüğüm zaman atama en yakın yere gömsünler.Seni Rahmetle Anıyorum Atam.

10 Kasım bir hüzün, Matem günü olsa da, Çalışmaya söz veririz, Atatürk`ün huzurunda.

Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar saygı ve şükranla anıyorum.”

Gazi Mustafa Kemal’i, ebediyete irtihalinin 81’incı yıldönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz.

Düşüncelerde ve gönüllerde filizlenen ülkünle, ilke ve devrimlerinle aydınlattığın uygarlık yolunda kararlı ilerleyişimizi sürdüreceğimize manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Huzur içinde yat.”

Hilal yıldızla, al beyazla, bayrakta seninle daha bi güzel başbuğum.

Aşk sendin , yüreklere sığmayan atam ..

Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım”da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

En iyi öğretmen, ömür boyu öğrenci kalabilendir.Biz Herzaman Senin Öğrencilerin Olmaya Devam Edeceğiz.

En umutsuz ve olumsuz şartları kader kabul etmeyip daha iyiye, daha güzele ulaşma azmi başarının temelidir. İşte, Atatürk’ü dünyanın ölümsüz liderleri arasına koyan da budur. Saygı ile anıyoruz”

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

*Millî müdafaamızı, düşmanların bayrakları, babalarımızın ocakları üstünden çekilinceye kadar terk edemeyiz. İstanbul mabetleri etrafında düşman askerleri gezdikçe, öz vatan toprakları üstünden yabancı adamların ayakları çekilmedikçe biz mücadelemizde devam etmeye mecburuz.

*Yoksul kadın, hiçbir şeyi olmayan kadın anlamında alınmıştır. Halbuki kadın denilen varlık, bizatihi yüksek bir varlıktır. Onun yoksulluğu olamaz. Kadına yoksul demek, onun bağrından kopup gelen bütün insanlığın yoksulluğu demektir.