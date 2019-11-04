10 Kasım tatil mi? Hangi güne denk geliyor?

Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'da yaşamını yitirdi. Ulu Önder Atatürk'ün ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken 10 Kasım'da Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü... 10 Kasım'da tüm yurtta Atataürk'ü anma törenleri düzenlenecek. Peki, 10 Kasım tatil mi?

10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım ise pazar gününe denk geliyor.

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüdür. Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayında hayata gözlerini yummuştur. 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Ölüm yıl dönümü olması nedeniyle 10 Kasım tatil olmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te vefat etmişti.

Her yıl Atatürk’ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenir. Bu yıl 10 Kasım pazar gününe denk geldi. Dolayısıyla 10 Kasım'da okullar tatil olacak ancak Pazartesi ya da cuma günü tören ve etkinlikler düzenlenebilir. Yani okullarda normal düzeninde eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecektir.