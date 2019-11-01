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01.11.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

10 milyon euro’luk kaçak akaryakıt!

Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda, 1.5 milyon litre biyodizel ele geçirildi

10 milyon euro’luk kaçak akaryakıt!

İstanbul polisi topladığı atık yağlara kimyasal maddeler ekleyerek tanker gemilerle Avrupa’ya ihraç eden bir şebekeyi çökertti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri’de lokantalardan topladıkları bitkisel atık yağları, lisanssız bir şekilde işleyerek biyodizel yakıt üreten bir şebeke belirlendi.

Kostik eklemişler

Şebekenin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu işletme lisansı bulunmayan Tekirdağ Süleymanpaşa’da bir fabrikada topladığı bitkisel atık yağları, dizel araçlarda kullanılan yakıta dönüştürmek için içine alkol ve kostik ekleyerek biyodizel yakıta çevirdiği belirlendi. Bu yakıtla birçok aracın arızalanmasına ve devletin milyonlarca lira vergi zararına uğramasına neden olan şebekenin, kaçak akaryakıtı Tekirdağ Malkara’daki bir tesiste depoladığı belirlendi.

Şebekenin akaryakıtı farklı beyanla İspanya’ya sevk edeceğini öğrenen polis, fabrika ve limana 40 ekiple baskın yaptı. Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda, Tekirdağ’daki kaçak fabrikada üretilen 10 milyon euro değerinde 1.5 milyon litre biyodizel ele geçirildi. Kaçakçılıkta kullanılan araçlara ve tesislere de el konulurken 12 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye’de bir defada en fazla miktarda kaçak akaryakıtın bu operasyonda ele geçtiği belirtildi.

6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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