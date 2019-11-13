13.11.2019 - 11:21 | | İHA
10 saat sonra Umut'tan sevindiren haber!
Elazığ'da bisikletiyle oynarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Umut, 10 saat sonra jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde yaşayan Kaya ailesinin, 3 yaşındaki çocukları Umut, evin önünde bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve yakınları kendi imkanlarıyla yaptığı ilk aramada çocuğa ulaşamadı. Bunun üzerine durum İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Çok sayıda jandarma ekibi, kokuya duyarları köpek ve teknik personel, bölgeye giderek çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışması sonucu küçük çocuk, gece saatlerinde evden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bisikletiyle birlikte bulundu.
Sağlık durumu iyi olan 3 yaşındaki Umut, ailesine teslim edildi. Aile, çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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