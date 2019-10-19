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19.10.2019 - 07:50 | | İSTANBUL Milliyet

100. yıl, Cumhurbaşkanı himayesinde kutlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenecek.

100. yıl, Cumhurbaşkanı himayesinde kutlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, oda başkanları ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin girişimleri sonucu Cumhurbaşkanlığı, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılına özel bir karara imza attı.

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluş etkinlikleri bu yıl Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde gerçekleşecek. Ankara’da, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan ile Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın elinden yetki belgesini aldı.

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