116 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 360 personelle Kıran-6 Operasyonu başlatıldı. Birincisi 17 Ağustos’ta başlatılan operasyonlarda şimdiye kadar 116 terörist etkisiz hale getirildi, 195 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 19 terör iş birlikçisi de yakalandı.



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kıran operasyonlarının 6’ncısı dün başlatıldı. Açıklamada, “Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-6 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları ile PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir” denildi.



Başarıyla sürüyor



Derlenen bilgilere göre, güvenlik birimlerince yurt içinde bölücü terör örgütü PKK’nın kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos’ta başlatılan Kıran operasyonları devam ediyor.



Kıran-1 Operasyonu’nu, 27 Ağustos’ta Mardin-Batman-Şırnak ara hattında Kıran-2 Operasyonu, 21 Eylül’de Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında Kıran-3 Operasyonu, 24 Eylül’de Çemçe-Madur bölgesi merkez olmak üzere Kars-Ağrı-Iğdır ara hattında Kıran-4 Operasyonu, 8 Kasım’da Şenyayla bölgesi merkez olmak üzere Diyarbakır-Bingöl-Muş ara hattında Kıran-5 Operasyonu izledi.



Kıran-1 Operasyonu kapsamında, bugüne kadar 39 terörist etkisiz hale getirildi, iki terörist teslim oldu, 12 iş birlikçi yakalandı.



Operasyonda 89 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 30 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 keskin nişancı tüfeği, 7 M-16 piyade tüfeği, dört makineli tüfek, iki tabanca, altı av tüfeği, iki kuru sıkı tabanca, yedi adet RPG-7 roketatar, dört tanksavar füzesi, 165 el bombası, 21 bin 274 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, 56 EYP, 279 kilo patlayıcı madde, 52 kilo eroin ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Kıran-2 kapsamında 14 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 2 iş birlikçi yakalandı. Operasyonda 7 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Kıran-5’te 24 mağara



Kıran-5 Operasyonunda ise 24 mağara, sığınak ve depo imha edilirken bir kalaşnikof piyade tüfeği, 270 kilo plastik patlayıcı, yedi EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



3’ü gri kategoride



Kıran-3 Operasyonu kapsamında, aralarında İçişleri Bakanlığı’nca gri kategoride aranan “Koçer” kod adlı Orhan İnce, “Canda Kıçi” kod adlı Kader Malgoz ve “Serhat Iğdır” kod adlı Atilla Çakmaz’ın da bulunduğu toplam 41 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince beş iş birlikçi yakalanırken 7 M-16 piyade tüfeği, iki kalaşnikof, bir adet tel güdümlü konkurs füzesi, 11 el bombası, çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



18 PKK’lı terörist



Kıran-4 Operasyonu kapsamında, 18 terörist etkisiz hale getirildi. 66 mağara, sığınak ve depo imha edilirken 7 kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, bir uzun namlulu silah, 11 el bombası, 133 adet mühimmat, 62 kilo patlayıcı madde, yedi EYP, 17 bin 3 kök hint keneviri bitkisi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.