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23.09.2019 - 12:54 | | DHA

12 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Kilis merkezli 12 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

12 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETO/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince 12 il ve KKTC'de, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 muvazzaf askerin de aralarında olduğu 24 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

40 yıllık mağara hayatı sona erdiBalıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.
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