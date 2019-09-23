12 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETO/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince 12 il ve KKTC'de, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 muvazzaf askerin de aralarında olduğu 24 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.