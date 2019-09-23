23.09.2019 - 10:14 | | İHA
12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
Nevşehir’de 12 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de 12 yaşındaki bir çocuğun şikayeti üzerine avukat eşliğinde alınan ifadesinde M.P.’nin kendisini kandırarak elle cinsel istismarda bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli M.P. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI!
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.P. çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."