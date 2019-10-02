13 yıldır kayıp müzisyen soruşturmasında kemik parçaları bulundu

Müzisyen Mehmet Yobaz, 13 yıl önce 49 yaşındayken bir anda ortadan kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Yobaz'a ulaşılamadı. Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan A., dün sabah emniyete giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi. O tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan Aydoğdu adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Seyhan Akduman, kadının Ekrem Poyraz ile de ilişkisi olduğunu söyledi. Torun Seyhan Akduman, Ayhan Aydoğdu ile Ekrem Poyraz'ın dedesini evde baltayla öldürdüklerini öne sürerek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar" dedi.

VİDANJÖR VE KEPÇELİ ÇALIŞMA

Torunun verdiği ifade sonrası cesedin atıldığı söylenen alana gidildi. Toplu konutlar yapılan bölgede, cesedin atıldığı söylenen arazide herhangi bir kuyuya rastlanmadı. Aradan geçen zaman içinde toprak dolmuş olabileceği düşüncesiyle bölgede kazı çalışması başlatıldı. İlerleyen saatlerde kuyunun yeri bulundu. Ancak havanın kararması üzerine çalışmalara dün ara verildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler tekrar bölgeye geldi. Cinayete kurban gittiği belirtilen Mehmet Yobaz'ın gömüldüğü söylenen kuyuda tekrar çalışma başlatıldı. İlk olarak kepçe, yeri belirlenen kuyunun çevresini kazmaya başladı. İçinde bir miktar su olduğu öğrenilen kuyudaki çalışmalar, kepçeden sonra olay yerine çağrılan belediyeye ait vidanjör ile sürecek. Kuyudaki su, vidanjör ile çekilecek.

CİNAYETİ ANLATTI

Seyhan Akduman'nın ifadesi sonrası gözaltına alınan zanlılardan Ekrem Poyraz'ın sorgusunda, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Ayhan Aydoğdu'nun'nun ise ifadesinde, "Mehmet Yobaz benim imam nikahlı eşimdi. Ekrem Poyraz ile de aramda gönül ilişkisi vardı. Bir gece Ekrem Poyraz eve baltayla geldi. Tartışma çıktı. Baltayla Mehmet Yobaz'ı öldürdü. Daha sonra kuyuya attık. Üzerine de 2 torba çimento döktük" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ayhan Ayadoğdu ile Ekrem Poyraz, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İNSAN İSKELETİ BULUNDU

Uşak'ta, Seyhan Akduman'ın 13 yıldır kayıp dedesi müzisyen Mehmet Yobaz'ın öldürülüp, gömüldüğünü öne sürdüğü yerde, dün başlatılan kazı çalışmaları sonucu insan iskeletine ulaşıldı. Kuyuda bulunan ve Yobaz'a ait olduğu sanılan kemikler, polis ekiplerince toplandı. Kemiklerin, Yobaz'ın yakınlarının DNA örnekleriyle karşılaştırılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan kemiklerin yanında, cinayette kullanıldığı tahmin edilen balta bulundu. Balta da incelenmek üzere emniyete götürüldü.