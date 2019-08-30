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30.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

130 müzisyen 35 konser

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali 29’uncu kez şehri cazın farklı renkleriyle buluşturacak.

130 müzisyen 35 konser

17-27 Ekim arasında gerçekleştirilecek festivalide bu yıl, caz müziğinin önemli temsilcilerinden Art Ensemble of Chicago, Charles Lloyd Sky Trio feat., Gerald Clayton ve Marvin Sewell, The James Carter Organ Trio, Jakob Bro Trio, Louis Sclavis Quartet, Sarah McCoy, Alfa Mist, Bugge Wesseltoft&Erkan Oğur&Friends, Yonathan Avishai Trio, Mats Eilertsen Trio, KOKOROKO, Maisha, NES, Vaudou Game’in aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne alacak. Türkiye’den konser verecek olanlar arasında Kerem Görsev Trio, Zuhal Olcay, Güvenç Dağüstün, İmer Demirer, Ali Perret, Aydın Esen ve Can Kozlu, Bora Uzer Group, Bebop Project, B’r Şeyler Eks’k, Standards&Selen Beytekin, Serhan Erkol Kerem Türkaydın gibi isimleri yer alacak.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye’nin geleceğine inanan bir banka olarak uzun vadeli bakış açısından hiçbir zaman ödün vermediklerini belirtti.

 

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