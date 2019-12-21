14-15 Aralık AÖF sınav sonuçları sorgulama! Açıköğretim sonuçları

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan sınavların soru ve cevapları da geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF sonuçları geçtiğimiz yıllarda sınav tarihinden on beş gün sonra erişime açılıyordu. Bu sene AÖF sonuçları erken açıklandı. Bir hafta içerisinde açıklanan sınav sonuçları öğrencilere sürpriz oldu. AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinde, AÖL Mobil uygulamasından sorgulanabiliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF MAZERET SINAVI NE ZAMAN?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu sınavları 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.