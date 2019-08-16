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16.08.2019 - 12:57| DHA

14 yaşındaki kıza tatilde iğrenç taciz!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğu, 54 yaşındaki Mehmet E.'nin tacizine uğradığını söyledi. Ailesinin şikayeti üzerine Mehmet E. polis ekiplerince gözaltına alınırken, mahalleli şüphelinin evinin önünde toplanıp, olaya tepki gösterdi.

14 yaşındaki kıza tatilde iğrenç taciz!

Kurban Bayramı'nda Karasu'ya gelen ailenin kız çocuğu, İstanbul'a döndüklerinde, orada kaldıkları sitede, Mehmet E.'nin tacizine uğradığını söyledi. Aile, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, Mehmet E.'yi yakalamak için dün Yeni Mahalle'deki evine gitti. Olayı öğrenen mahalleli, Mehmet E.'nin evinin önünde toplanıp, olaya tepki gösterdi. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen mahalleli evin önünden ayrılmayınca, şüpheli, polis kıyafeti giydirilerek evden çıkarıldı. Gözaltına alınan Mehmet E., Karasu Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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