15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve en sık kullanılan iki köprü olan Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce vatandaşın gün içerisinde aktif olarak kullandığı iki köprünün geçiş ücretlerini sizin için derledik. Peki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve en sık kullanılan iki köprü olan Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce vatandaşın gün içerisinde aktif olarak kullandığı iki köprünün geçiş ücretlerini sizin için derledik. Peki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 8,75

AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR : 11,25​

3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 24,50

4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 49,00

6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 65,25

MOTOSİKLETLER 3,50​