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11.09.2019 - 11:47

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş Avrupa ve Anadolu Yakası arasında geçişi sağlayan ve en sık kullanılan iki köprü olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerini merak ediyor. Peki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve en sık kullanılan iki köprü olan Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce vatandaşın gün içerisinde aktif olarak kullandığı iki köprünün geçiş ücretlerini sizin için derledik. Peki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve en sık kullanılan iki köprü olan Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce vatandaşın gün içerisinde aktif olarak kullandığı iki köprünün geçiş ücretlerini sizin için derledik. Peki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR  8,75

AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR :    11,25​

3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR                                       24,50

4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR                              49,00

6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR                                         65,25

MOTOSİKLETLER                                                               3,50​

Sadece orada bekliyorlardı! Arabanın altında kaldılarDiyarbakır'da, Muhammed Kayra (8) ile abIası Irmak Özbilek'e (13) okula gitmek için servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kardeşlerin yaralı kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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