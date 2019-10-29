150 saatlik süre bitiyor

Sürenin son iki gününde, tüm dikkatler sınırda PKK/YPG’nin çekileceği noktalara çevrildi. Anlaşmaya göre, Menbiç, Tel Rıfat, Ayn El Arap (Kobani), Derbesiye, Amude ve Kamışlı’dan PKK/YPG’nin çekilmesi üzerine bölgede devriyeler başlayacak. Terör örgütü PKK/YPG, Soçi anlaşmasına uyularak, örgütün Türkiye ve Suriye arasındaki sınır bölgesinden çekileceğini duyurdu. Çekilmenin derinliği konusunda bilgi verilmezken, sınırlara yalnızca rejimin sınır muhafızlarının konuşlandırılacağı kaydedildi.

Mardin’in karşısındaki Amude ve Darbesiye’den 50’ye yakın PKK/YPG’ye ait araç konvoyunun güneye doğru hareket ettiği bildirdi.

Rejime ait birlikler de örgtün boşalttığı Derbesiye ve Amude’ye konuşlandı. Rejim unsurlarının Resulayn-Kamışlı arasındaki

sınır hattını da kontrol altına aldığı belirtildi. PKK/YPG’nin çekilmesi ile SMO güçleri Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 40’a yakın köyü de kontrol altına aldı. Resulayn kırsalında TSK destekli SMO ile YPG-Rejim milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Tanklar güneyde

Rejim askerlerinin Soçi Mutabakatı’na göre, TSK ve SMO tarafından kontrol edilmesi gereken Resulayn’ın 10 km.

güneyindeki Esadiye köyüne konuşlanması bölgedeki gerilimi artırdı. Tel Temir ve Resulayn hattında konuşlanan rejim milisleri ile SMO arasında

zaman zaman çatışmalar yaşandığı bildirildi. Rejim’in Resulayn bölgesine konuşlanması üzerine TSK, çok sayıda tank ve zırhlı aracı Resulayn’ın doğu ve güney kısmına sevk etti. TSK tankları bölgeye konuşlandı.

Öte yandan Fırat’ın batısında bulunan Menbiç’te SMO unsurları, Rejim destekli YPG ile çatıştı. Hamran ve Yalışlı köylerine girmeye çalışan rejim ve PKK/YPG’liler geri püskürtüldü, TSK da YPG mevzilerini top atışıyla dövdü.