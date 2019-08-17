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17.08.2019 - 11:41| İHA

16 yaşındaki işçisini uyuşturucuya alıştıran patron yakalandı

Bursa’da bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalanan 16 yaşındaki gencin, "Beni patronum uyuşturucuya alıştırdı" itirafı polis ekiplerini harekete geçirdi. Çocuğun ifadesi üzerine patronu tespit eden ekipler, hem patronu, hem de torbacısını gözaltına aldı.

16 yaşındaki işçisini uyuşturucuya alıştıran patron yakalandı

Bursa’da bir iş yerinde hırsızlık yaparken yakalanan 16 yaşındaki genç, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan genç, uyuşturucu madde kullandığını, bunun için hırsızlık yaptığını, kendisini buna patronunun alıştırdığını söyledi.

Gencin, patronuna uyuşturucu satan torbacının evini bildiğini söylemesi üzerine, ekipler eve operasyon düzenlemek için çalışmalara başladı. Ekipler evin çevresinde çalışmalarına devam ederken bir aracın kendilerini takip ettiğini fark etti. Şüphelenip aracı durduran ekipler, araçta bulunan M.O, M.N. ve S.Ö. isimli şahısları aşağı indirerek üzerilerinde arama yaptı. Aramalarda M.O’nun üzerinden 1 tabanca, N.M’nin üzerinden ise uyuşturucu madde ve fişek çıktı. 3 şüpheli, gencin teşhis etmesi üzerine emniyete götürüldü. Suça sürüklenen genç, burada patronuna uyuşturucu temin eden kişinin araçta bulunanlardan S.Ö. olduğunu söyledi.

Küçük yaşına rağmen çalışanını uyuşturucuya alıştıran S.Y’yi de gözaltına alan ekipler, hem S.Y’yi hem de torbacısı S.Ö’yü emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
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