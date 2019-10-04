MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem16 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 11 kişi tutuklandı
04.10.2019 - 09:31 | | AA

16 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 11 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

16 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 11 kişi tutuklandı

Karamürsel Cumhuriyet Savcılığınca, R.G'nin (16) alkol ve uyuşturucu verilerek cinsel istismara uğradığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadın sürücü fren yerine gaza basınca takla attıBaşakşehir’de alışveriş için AVM’ye gelen bir kadın sürücü, otopark girişinde fren yerine gaza basınca kaldırıma vurarak takla attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seksenler ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...

Seksenler ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 3. Kara Devriyesi başladı

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 3. Kara Devriyesi başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 9'u gri listede 184 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 9'u gri listede 184 terörist etkisiz hale getirildi

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara öğle ezanı saat kaçta?

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara öğle ezanı saat kaçta?

Sıradaki Haber