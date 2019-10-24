169 kiloluk Azime teyzenin tek isteği yürümek

Edirne’nin Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Azime Gürel, 21 yıl önce başlayan sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olduğunu ancak ilerleyen aylarda karnında şişkinlikler oluştuğunu söyledi.

21 yıldır doktor doktor gezdiğini ifade eden Gürel, hastalığına çare bulunamadığını öne sürdü.

Sağlık sorunları nedeniyle 169 kiloya ulaştığını açıklayan Gürel, artık yürüyemediğini bir yere gideceği zaman yakınlarının kendisini taşıdığını ifade etti. Aşırı kilolarından dolayı evde iş yapamaz hale geldiğini belirten Gürel, yakınlarının yardımıyla pazara getirilerek bal ve makarna satarak geçimini sağladığını dile getirdi.

"Hastalığıma çare bulunmasını istiyorum" diyerek yardım çağrısında bulunan Gürel, tek isteğinin kendi imkanlarıyla yürüyebilmek olduğunun altını çizdi.