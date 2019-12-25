17. Gün: Açık Öğretim Lisesi sonuçları heyecanı! AÖL giriş sayfası

2019-2020 Eğitim yılı yeni başladığında Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Ardından 1. Dönem sınavlarına katıldılar. 7 - 8 Aralık 2019 günleri uygulanan AÖL sınavları için sınav gününden hemen sonra sonuç arayışı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için tarih belirledi mi? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt tarihi ve Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihlerini belirledi mi? İşte 2019-2020 Eğitim yılı hakkında AÖL çin bilinmesi gerekenler...

AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından uygulanan AÖL sınavları ile ilgili henüz sonuç tarihi duyurulmadı. Açık lise sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem sonu sınabları 21 - 22 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak.

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