17 yıllık sır ortaya çıktı! Özlem'le aynı arabada...

İzmir'de 17 aydır kayıp olan ve öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özlem Akusta ile ilgili sır perdesi kalkmazken, kadının son görüntüsüne ulaşıldı.

Biri teyzesi olmak üzere iki kadının öldürülmesi ve Özlem Akusta'nın da kaybolmasıyla ilgili soruşturmada adı öne çıkan Yunus Kahraman hakkında da yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Asır'dan Fatih Şendil, 17 aydır kayıp olan ile ilgili otomobildeki son görüntüye ulaştı.

ŞAŞIRTICI DETAYLAR

Renault Clio marka araçtaki Özlem Akusta ve Yunus Kahraman, Karaburun gişelerinde MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Kahraman ilk ifadesinde Akusta'nın Üçkuyular'dan ayrıldığını söylemişti. Ancak ortaya çıkan kamera görüntüleri bunun aksini ispatladı. Yunus Kahraman'ın 31 Mart 2018'de bu aracı kiraladığı ve 2 Nisan'da aracı teslim ettiği belirlenmişti. Emniyet ayrıca, Özlem Akusta'nın banka hesabından 850 lira çekildiğini, başka bir banka hesabından ise para çekilmeye çalışıldığını ancak şifrenin 3 kez yanlış girilmesiyle karta el konulduğunu ortaya çıkarmıştı.

DELİLLER ÖRTÜŞÜYOR

Araştırmada paranın 00.44'te çekildiği ve emniyet tutanağına göre Yunus'un 27.06.2018 tarihinde ifade verdiği kıyafet ile ATM kamerasında görülen kişinin kıyafetinin benzediği iddia edildi. ATM kamerasına yansıyan eller ile Kahraman'ın ellerinin de örtüştüğü ortaya çıktı. Ancak Kahraman'ın parayı kendisinin çekmediğini, arabayı bir arkadaşına verdiğini ve kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Ancak Kahraman'ın olay günü böyle bir numarayla iletişimi saptanamadı. Kahraman'ın kiraladığı 35 AAD 551 plakalı aracın İBB ulaşım merkezine ait kameralardan 00.33.29'da Yeşilyurt kavşağına girdiği, 00.33.50'de Hatay Akbank Şubesi İnönü Caddesi Ege Çarşı Mağazası önünde bulunduğu tespit edildi.

ELBİSE VE TERLİKLER YOK

Sadece Kahraman'ın olduğu fotoğrafların ise 16 Ağustos 2018'de öldürülen öz teyzesi Gülümser Bulut'un evine gelme anına ilişkin olduğu öğrenildi. Bu fotoğraflarda görülen ve Yunus Kahraman'ın üzerindeki şort ve sandaletlerin bulunamaması da dikkat çeken bir detay oldu. Sandaletleri koku yaptığı, şortu da yırtıldığı için attığını söyleyen Yunus Kahraman'ın eve girerken sadece sırt çantası var ancak çıkarken elinde kırmızı bir pazar çantası bulunuyor. Öldürülen teyzesi Gülümser Bulut'un evine girdiği HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarılan Kahraman, ifadesinde o gün teyzesine gitmediğini söylemişti.