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18.09.2019 - 09:36 |

18 Eylül altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Haftanın ortasındayız, haftanın ilk gününde altın fiyatları artarken dün düşüş yaşandı. Bugün ise nasıl bir durum söz konusu olacak vatandaşlar merak içerisinde... En çok yöneltilen soru ise: Çeyrek ve gram altın kaç lira?

18 Eylül altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Bugün altın fiyatlarında dünkü gibi az da olsa bir düşüş söz konusu... Bugün sabah saatlerinde gram altın 274,65'ten işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 275,32 TL alış, 276 TL satış.

Çeyrek altın: 445 TL alış, 451 TL satış.

Yarım altın: 890 TL alış, 903 TL satış.

Cumhuriyet altını: 1.831,00 TL alış, 1.845,00 TL satış. 

KÜRESEL PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

ABD’de repo piyasasındaki likidite sıkışıklığının gecelik faizlerde hızlı yükselişe neden olması Fed’in harekete geçmesine neden oldu. Fed dün açtığı 53,2 milyar dolarlık repo ihalesi ile piyasadaki likidite sıkışıklığını giderirken, ihalelere bugün de devam edeceğini duyurdu.

Analistler, repo piyasasındaki gelişmeler nedeniyle bu akşam saat 21.00’de açıklanacak Fed’in faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell’ın
açıklamalarının öneminin arttığını belirtti. Fed’in politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, dolar endeksinin bu gelişmelerle dün yüzde 0,4 değer kaybettiğine, 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 1,80’in altına gerilediğine dikkati çekti.

 

Yangından son anda kurtarıldılarİstanbul Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin yanındaki otluk ve ağaçlık arazide çıkan yangında 6 köpek yavrusunu vatandaşlar kurtardı. Hayvansever bir mahalle sakini, "Annelerini göremedik. Ölü bir köpek gördük ama o anneleri olmayabilir" dedi.
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