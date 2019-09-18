18 Eylül altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Bugün altın fiyatlarında dünkü gibi az da olsa bir düşüş söz konusu... Bugün sabah saatlerinde gram altın 274,65'ten işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 275,32 TL alış, 276 TL satış.

Çeyrek altın: 445 TL alış, 451 TL satış.

Yarım altın: 890 TL alış, 903 TL satış.

Cumhuriyet altını: 1.831,00 TL alış, 1.845,00 TL satış.

KÜRESEL PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

ABD’de repo piyasasındaki likidite sıkışıklığının gecelik faizlerde hızlı yükselişe neden olması Fed’in harekete geçmesine neden oldu. Fed dün açtığı 53,2 milyar dolarlık repo ihalesi ile piyasadaki likidite sıkışıklığını giderirken, ihalelere bugün de devam edeceğini duyurdu.

Analistler, repo piyasasındaki gelişmeler nedeniyle bu akşam saat 21.00’de açıklanacak Fed’in faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell’ın

açıklamalarının öneminin arttığını belirtti. Fed’in politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, dolar endeksinin bu gelişmelerle dün yüzde 0,4 değer kaybettiğine, 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 1,80’in altına gerilediğine dikkati çekti.