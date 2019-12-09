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09.12.2019 - 11:47 | | DHA

1'i kadın 4 kişi suç üstü yakalandı!

Karaman’da 7 köyde 21 hırsızlık olayına karışan şebeke, jandarmanın operasyonuyla suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

1'i kadın 4 kişi suç üstü yakalandı!

Karaman'da son 1 hafta içinde bağ evlerinden ve sulama kuyularından hırsızlık olaylarının artmasının ardından jandarma özel çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hırsızlık şebekesinin izini bulan istihbarat timleri, şebekeyi takibe aldı. Takipteki hırsızlık şebekesi Kılbasan köyü yakınlarında bir bahçe evinden hırsızlık yaparken suç üstü yakalandı.

Suç üstü yakalanan H.Y. (30), S.K. (36), R.K. (28) ve A.B. (27), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığındaki sorgularında Kılbasan, Hamidiye, Osmaniye, Göztepe, Yeşildere ve Kızık Köyündeki birçok sulama kuyusundan ve bağ evlerinden tarım aletleri çaldıklarını itiraf etti. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 

 

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