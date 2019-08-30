2 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, 23 yÄ±l kaÃ§tÄ±! Zaman aÅŸÄ±mÄ±na 16 ay kala yakalandÄ±

Bodrum ve 5 ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak dÃ¼zenlenen gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±. Bodrum merkezli olmak Ã¼zere AydÄ±n, Manisa, Ä°stanbul ve Konya'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Evlere ve iÅŸ yerlerine yapÄ±lan baskÄ±nlar sonucunda 9 ÅŸÃ¼pheli yakalanarak Bodrumâ€™a getirildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±.Â

23 yÄ±l sahte kimlikle dolaÅŸtÄ±Â

Yakalanan ÅŸÃ¼phelilerden H.Tâ€™nin Ã¼zerinden sahte kimlik Ã§Ä±kÄ±nca KOM ekipleri soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtirdi. YapÄ±lan parmak izi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± ve polis ekiplerinin Ã§apraz sorgusu sonucundan sahte kimlik taÅŸÄ±yan gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ±nÄ±n 1996 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbulâ€™da iÅŸlemiÅŸ olduÄŸu 2 cinayetten dolayÄ± sahte kimlik kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 23 yÄ±l boyunca sahte kimlikle yaÅŸayan H.T. cinayet davasÄ±nÄ±n zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramasÄ±na 16 ay kala yakalandÄ±ÄŸÄ± da Ã¶ÄŸrenildi.Â

Ã–te yandan Bodrum Merkezli 5 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, tutuklanan 9 zanlÄ±nÄ±n ikametlerinde ÅŸiÅŸme bot, tekne motoru ve Ã§ok sayÄ±da suÃ§ unsuru ele geÃ§irildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â