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01.10.2019 - 10:46 | | DHA

2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu’nda durdurulan TIR’da piyasa değeri 2 milyon 50 bin TL değerindeki 73 bin 220 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları TIR’ı, TEM otoyolu Derince mevkiinde durdurdu.

TIR’da bulunan 300 adet katlanabilir şemsiye, 55 bin adet baston şemsiye, 15 bin adet bijuteri, bin 145 adet cüzdan, 525 adet ayna, bin 250 adet oyuncak bebek olmak üzere 73 bin 220 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Eşyaların piyasa değerinin 2 milyon 50 bin TL olduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak S.Ş., E.K. ve M.K. hakkında ‘Emtia kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Mardin’de turizm rekoru kırıldı!UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen 7 bin yıllık Mardin’e gelen turist sayısı, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. Tarihi kenti, bu yılın ilk 9 ayında 800 bini yatılı 4 milyon turist ziyaret etti. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Şu ana kadar belirlediğimiz hedefe yüzde 80 ulaştık" dedi.
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