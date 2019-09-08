2019-2020 Eğitim-öğretim yılı için POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bakan Soylu'dan POMEM açıklaması: Çalışmalarımız devam ediyor. Ama şuan için net bir şey söylemem doğru değil. Çalışmalarımız netleştiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. POMEM alımları devam edecek. Puan barajında herhangi bir değişiklik olmayacak. Renk körleri için önümüzdeki günlerde kararımızı açıklayacağız.

Önbaşvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.