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08.09.2019 - 12:20

2019-2020 Eğitim-öğretim yılı için POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

2019-2020 Eğitim-öğretim yılı için POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bakan Soylu'dan POMEM açıklaması: Çalışmalarımız devam ediyor. Ama şuan için net bir şey söylemem doğru değil. Çalışmalarımız netleştiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. POMEM alımları devam edecek. Puan barajında herhangi bir değişiklik olmayacak. Renk körleri için önümüzdeki günlerde kararımızı açıklayacağız.

Önbaşvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

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