2019-2020 Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman yapılacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yaz tatilinin tadını çıkaran yüz binlerce öğrenci şimdilerde okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Geçtiğimiz aylar içerisinde yapılan açıklamada yeni eğitim öğretim yılında iki ara tatil yapılacağı duyurulmuştu. İşte okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak