2019-2020 yılında ilk ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatil ve ikinci ara tatil tarihleri belli oldu. 9 Eylül 2019 tarihinde okula başlayan öğrenciler, ara tatillerin ne zaman olacağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte Hem öğrencileri hem de velileri yakından ilgilendiren detaylar...

ARA TATİL NE ZAMAN?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihlerine denk gelecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.