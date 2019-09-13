2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklaması...

ÖSYM tarafından alınan YKS ek tercihleri sona erdi. 11 Eylül'de 23.59'a kadar tercihlerini tamamlayan adaylardan ücretini henüz yatırmamış olanlar için bugün son gündü ve artık merakla sonuçlar bekleniyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'DEN YKS EK TERCİH AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama yapılır yapılmaz haberimizde...

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.