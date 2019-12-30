Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan Yavaş ve Aygün açıklaması

Sinan Aygün ve Mansur Yavaş arasında yaşanan rüşvet tartışmasıyla ilgili Kocaman son dakika açıklamasında, "Soruşturma izini istemesine gerek yok, genel hükümlere tabi" dedi.

FETÖ ile mücadelenin hayati bir konu olduğunu belirten Kocaman, "Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder" açıklamasında bulundu.