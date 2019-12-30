30.12.2019 - 11:18 |
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan Yavaş ve Aygün açıklaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame hazırlandı. Operasyonel güçleri kalmadı. FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya geldik." dedi. Kocaman, "FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmalarında 2019'da 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1107 kişi tutuklandı, 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı." açıklamasını yaptı. Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışmasına ilişkin, "Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi.
Sinan Aygün ve Mansur Yavaş arasında yaşanan rüşvet tartışmasıyla ilgili Kocaman son dakika açıklamasında, "Soruşturma izini istemesine gerek yok, genel hükümlere tabi" dedi.
FETÖ ile mücadelenin hayati bir konu olduğunu belirten Kocaman, "Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder" açıklamasında bulundu.