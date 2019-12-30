MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan Yavaş ve Aygün açıklaması
ABONE OL
30.12.2019 - 11:18 |

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan Yavaş ve Aygün açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame hazırlandı. Operasyonel güçleri kalmadı. FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya geldik." dedi. Kocaman, "FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmalarında 2019'da 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1107 kişi tutuklandı, 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı." açıklamasını yaptı. Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışmasına ilişkin, "Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi.

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan Yavaş ve Aygün açıklaması

Sinan Aygün ve Mansur Yavaş arasında yaşanan rüşvet tartışmasıyla ilgili Kocaman son dakika açıklamasında, "Soruşturma izini istemesine gerek yok, genel hükümlere tabi" dedi.

FETÖ ile mücadelenin hayati bir konu olduğunu belirten Kocaman, "Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder" açıklamasında bulundu.

Jet işçi temizlik yapmadan duramıyorGaziantep’in İslahiye ilçesinde bir temizlik işçisi koşa oynaya sokak ve caddeleri temizliyor. Temizlik yapmadan duramayan işçi, diğer çalışanlara göre daha hızlı hareket etmesi nedeniyle de jet işçi olarak da tanınıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversite gençlerin tartışması cinayetle bitti!

Üniversite gençlerin tartışması cinayetle bitti!

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber