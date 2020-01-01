2019’da yürekleri dağlayan acı gerçek | 445 kadın katledildi

Erkek şiddeti 2018 yılında en az 440 kadını yaşamdan koparırken, 2019 bir önceki yılı aratır hale geldi. Geride kalan yılda 445 kadın cinayet kurbanı oldu. Yüzlerce çocuk da annesiz kaldı. Katledilen kadınların çoğunun faili ise yine yakınları oldu. Kırıkkale’de geçen yıl 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilen Emine Bulut’un “Ölmek istemiyorum” çığlığını bütün Türkiye duydu ama o çığlık çabuk unutuldu. Kadınlar katledilmeye devam etti.



23 şikâyete rağmen



Eskişehir’de Ayşe Tuba Arslan kendisini ölümyle tehdit eden boşandığı eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulundu. Ancak sonuçsuz kaldı. Eski eş Yalçın Özalpay satırla Ayşe Tuba Arslan’ı öldürdü. Arslan’ın çantasında, eski eşinin kendisine tecavüz ettiğini ve kezzapla öldürmekle tehdit ettiğini anlattığı dilekçe bulundu.



Göz göre göre



Isparta’da üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in (19) ölümü de Türkiye’nin gündemine oturdu. Genç kız ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürüldü. Oysa katil olaydan bir gün önce genç kıza şiddet uyguladığı için karakolluk olmuş ama serbest bırakılmıştı.



Bebeği kucağındaydı



Diyarbakır’da yaşayan 2 çocuk annesi Deniz Ketir (27) kardeşi Sezer Ketir (21) tarafından 4 kurşunla öldürüldü. Genç kadın katledildiğinde kucağında 8 aylık bebeği vardı.

‘En ağır ceza verilsin’



Emine Bulut’un annesi Fadime Bulut, “Her gün kadınlar ölüyor. Bu katillerin idam edilmesini istiyoruz. Bu adam, kendi kızının gözleri önünde kızımı öldürdü. Hiç acımadı yavruma” dedi. Güleda Cankel’in babası Mustafa Cankel de şunları söyledi: “Ben 19 yaşında gencecik yavrumu toprağa verdim. Annesi hâlâ ilaçlarla ayakta duruyor.”

Aramızda olabilirdi



Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren Özdemir (20), 3 Aralık’ta evine girerken hiç tanımadığı cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından katledildi. Açık cezaevlerinde gerekli güvenlik önlemi alınmış olsaydı, Ceren bugün aramızda olacaktı.