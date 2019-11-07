2020 Dini Günler Takvimi! Üç Aylar ne zaman başlayacak?

2020 yılı Dini Günler Takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Kurban, Ramazan Bayramı tarihlerinin yanı sıra Kandil geceleri, Üç ayların başlangıcı gibi tarihleri merak eden vatandaşlar Diyanet'in 2020 Dini Günler takvimini yayımlaması ile merak edilen sorulara yanıt buldu. 2020 yılı içerisinde dini günler üç ayların başlangıcı olan 25 Şubat tarihi ile başlayacak. 27 Şubat Regaip 21 Mart'da ise Mirac Kandili geceleri idrak edilecek

2020 YILINDA ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 dini günler takvimine göre Üç aylar 25 Şubat tarihinde başlayacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barından mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde bir ay süre ile oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlayacak 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020