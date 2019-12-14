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14.12.2019 - 22:48 |

2020 Marmaray çalışma saatleri - İstanbul Marmaray seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?

İstanbul'da Kazlıçeşme - Yenikapı - Sirkeci - Üsküdar - Ayrılık Çeşmesi duraklarından oluşan Marmaray, Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlıyor. İstanbul'un ulaşıma büyük faydası dokunan Marmaray çalışma saatleri ise merak ediliyor. İstanbul'da yaşayıp Marmaray'ı tercih etmek isteyenler araştırıyor. İstanbul Marmaray seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?

2020 Marmaray çalışma saatleri - İstanbul Marmaray seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?

Marmaray ücletdirmesi hakkında, %40 üzeri Engelli yolcularımız Aile ve Sosyal politikalar bakanlığından alacakları kartlar ile, 65 yaş üstü yolcularımız kimlik kartları ile ücretsiz seyahat edebilirler.

- Aktarma almaz, aktarma verir,
- Aynı istasyondan çıkışlarda iade yapılmaz,
- Bir İstanbulkartın birden fazla kişi için kullanılması halinde yalnız bir iade işlemi yapılır,
- İstanbul'da kullanılmakta olan ortak abonman (Mavi Kart) geçerlidir.

2020 Marmaray çalışma saatleri - İstanbul Marmaray seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor

MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ

2020 Marmaray çalışma saatleri - İstanbul Marmaray seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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