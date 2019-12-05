2020 resmi tatil günleri belli oldu! Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
2020 resmi tatil günleri beli oldu. 2020 yılına yaklaşılırken yeni yılda yapılacak olan resmi tatillerin tarihleri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde yapılan 9 günlük tatiller vatandaşlar için ekstra tatil anlamı taşıyor. Peki 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız?
2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 yılı için tatil planlarını şimdiden oluşturmak ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar 2020 resmi tatil günleri için araştırmalarını sıklaştırdı. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramında yapılan 9 günlük tatiller yıl içinde kullanılan yıllık izinlerin yanında vatandaşlara ekstra tatil yapma fırsatı sunuyor. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 yılı resmi tatil günleri...
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE