2020 resmi tatil tarihleri belli oldu! 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız?

2020 yılı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni yıl beraberinde yeni umutlar ve yeni hayaller anlamına geliyor. Tüm bunların yanı sıra 2020 yılı resmi tatil anlamına da geliyor. Dini ve resmi bayramlar sayesinde vatandaşlar yıllık izinlerinin yanı sıra bu tatilleri de değerlendirerek ekstra tatil yapma fırsatı elde ediyor. 2020 yılı içerisinde yer alan Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi tatillerin yanı sıra 23 Nisan 19 Mayısa gibi resmi tatillerde yoğun iş temposunun arasında vatandaşlara nefes alma fırsatı sunuyor. Peki 2020 yılı içerisinde kaç gün resmi tatil yapacağız?

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE