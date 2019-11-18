2020 resmi tatil tarihleri belli oldu! 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız?
2020 yılı için geri sayım sürüyor. Kasım ayının büyük bölümünün bitmesinin ardından vatandaşlar da 2020 yılı için tatil araştırmalarına başladı. Yıllık iznin yanı sıra resmi tatilleride değerlendiren vatandaşlar 2020 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacağımızı merak ediyor. Peki 2020 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacağız?
2020 yılı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni yıl beraberinde yeni umutlar ve yeni hayaller anlamına geliyor. Tüm bunların yanı sıra 2020 yılı resmi tatil anlamına da geliyor. Dini ve resmi bayramlar sayesinde vatandaşlar yıllık izinlerinin yanı sıra bu tatilleri de değerlendirerek ekstra tatil yapma fırsatı elde ediyor. 2020 yılı içerisinde yer alan Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi tatillerin yanı sıra 23 Nisan 19 Mayısa gibi resmi tatillerde yoğun iş temposunun arasında vatandaşlara nefes alma fırsatı sunuyor. Peki 2020 yılı içerisinde kaç gün resmi tatil yapacağız?
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE